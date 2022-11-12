自從馬斯克接管推特以來，施行許多新政策。藍勾勾帳號不能更改名稱便是其中之一。日前，藝名為蜜桃貓朵佳(Doja Cat)的歌手將推特名稱改為christmas後，驚覺無法再次更動名稱，只好向馬斯克求助。豈料，在獲得改名權限後，竟將名稱改為fart(放屁)。讓網友相當驚訝。

蜜桃貓朵佳過去以歌曲〈Say So〉登上美國《告示牌》榜單榜首，此外，她以率真做自己的態度在各大社群平台上爆紅，像是在抖音上剃光頭髮、曬出有淡藍色紋飾妝點的眉毛影片，吸引多達3千多萬人按讚留言。

日前，馬斯克接管推特後，陸續推出改革方案。其中有不少帳號為測試馬斯克對於言論自由的承諾，改成各式千奇百怪的名字。讓馬斯克提出「為防止假冒，以舊政策驗證的藍勾勾，將無法更改名字」的方案。因此，當蜜桃貓朵佳將推特名字改為christmas聖誕節後，便發現自己無法改名，連發好幾篇貼文向馬斯克求助，更直言表示「我不想當聖誕節一輩子。」對此，馬斯克還特地留言回應貼文，指出蜜桃貓朵佳已經能修改名字。豈料，在蜜桃貓朵佳向馬斯克致謝後，竟將名字改為fart(放屁)，讓網友爆笑。

網友們看見蜜桃貓朵佳的這番操作，皆哄堂大笑，紛紛在底下留言「蜜桃貓朵佳瘋了嗎哈哈」、「希望你帳號不會被停權」、「不愧是充滿自我的你」、「我覺得馬斯克會氣瘋並收回你的帳號。」不過也有網友認為這番操作相當有趣，並且指出或許是蜜桃貓朵佳向馬斯克推出「藍勾勾的收費政策」表達不滿的方式。

i don’t wanna be christmas forever @elonmusk please help i’ve made a mistake — fart (@DojaCat) November 10, 2022