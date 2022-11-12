昨天（11月11日）下午，大陸國務院聯防聯控機制綜合組發佈了優化疫情防控20條最新措施，和第九版新冠肺炎防控方案相比，新的措施有了非常重大的變化，在降低防疫壓力的同時，專家預測，疫情管控的人員規模會因此「至少可減少一半」。

「二十條」從不同層次對現有管控措施進行了調整。首先是對密切接觸者，將「7＋3」調整成「5＋3」。其次，不再判定次密接。第三，將高風險區外溢人員「7天集中隔離」調整為「7天居家隔離」。

《中國新聞周刊》引述一名流行病學家分析，「20條」措施中，最重大的變化是不再判定次密接。他解釋，最初決定隔離這一類人群，是因為新冠病毒及其後的變異毒株隱蔽性太強，僅憑管控密接，無法最大限度地阻斷病毒的傳播。但現在，考慮到基層疫調人員當下過量的工作負荷，以及次密接對隔離資源的占用，政府決定適時調整，僅對密接人員進行管控。

多位專家指出，這些措施的主要目的是為了提高防控的精準性，進一步降低防控措施對社會經濟活動和人們生活的影響，同時減輕地方的防控壓力，尤其是節省出部分防控資源。「主要是隔離資源」，上述流行病學家強調，「也就是說，如何做到既要防得住，又不給社會帶來太大負擔，最新的措施是一種平衡的考慮」。

一位公衛專家感慨，「現在很多地方的確是壓力很大」。事實上，在他看來，這次調整已經比他預期的「更往前走了一步」，調整的核心很明確，就是為了進一步減少需要集中隔離的人員規模。專家估算，這次調整之後，總體疫情管控人員的規模「至少會減少一半」。

另外，這位公衛專家還指出，「20條」沒有提及「時空伴隨者」這一概念。他建議，未來應在國家層面明確取消對「時空伴隨者」採取集中隔離措施，更精準實現對高風險人群的分類管控。多位專家預測，此次調整後，在對密接的隔離時間上有可能還會進一步壓縮。