今年10月初重新開幕的基隆表演藝術中心，推出一系列開幕季活動，12日及13日登場的精彩節目音樂舞台劇《阿嬤的歌本》，將以一系列老歌，喚醒民眾的回憶，並對臺灣在地情感深刻體驗，一同擁抱無盡美好的藝術境界。

基隆市文化局長陳靜萍表示，1985年落成啟用的基隆文化中心，是全臺灣首座文化中心，除了是基隆人情感與文化交匯之地，同時扮演基隆藝文推廣的重要角色。10月份，文化中心更名為「基隆表演藝術中心」重新開幕，文化局推動一系列開幕季活動。

12日及13日隆重登場的精彩節目「音樂舞台劇-阿嬤的歌本」，是被芝加哥媒體以「展現臺灣生命力及軟實力的音樂饗宴風靡芝城!」為標題大篇幅報導，並榮獲「國藝會Taiwan Top」傑出演藝團隊肯定、作品雙項入選《WSD 2022世界劇場設計展》的「新古典室內樂團」之經典鉅作。全臺巡演引起廣大的回響，並獲得極高的評價！

該劇藝術總監同時也是樂團指揮陳欣宜表示，近年來新古典室內樂團積極投入結合在地傑出製作及表演藝術人才，將豐厚的臺灣文化元素以創新的語彙和手法，呈現開展出音樂劇場的新美學形式。

全劇以一本阿嬤遺留下來的「歌謠筆記本」為發展主軸，跟著劇中記錄片導演孫子小顧的腳步，一同訪談老巷弄裡的長輩們，進而發現阿嬤年輕時一段不為人知的愛情故事。劇情溫馨感人又笑中帶淚，引領著大家跟著故事中的人物，透過一首首經典動人的國臺語歌曲，包括《四季紅》、《滿山春色》、《青春嶺》、《思慕的人》、《小城故事》、《千言萬語》、《給我一個吻》、《不了情》…等動人老歌，感受臺灣人情細膩溫暖的獨特風情，找回存在你我心中，那份屬於自己的記憶，並對臺灣在地情感深刻體驗，一同擁抱無盡美好的藝術境界。

11月12日晚上7：30、11月13日下午2：30，即將於基隆表演藝術中心演藝廳盛大演出。基隆市文化局歡迎大家走進劇場，一同回味屬於台灣的經典歌曲，感受這齣由台灣傑出在地表演藝術家們共同呈現的音樂舞台劇。