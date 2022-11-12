日本超人氣動畫《寶可夢》，從1997年開播至今仍風靡全球，主角小智以成為「寶可夢大師」為目標，帶著皮卡丘及其他寶可夢挑戰各大聯盟，經過25年的播出，終於在最新一集奪下生涯第一座冠軍，消息曝光後讓粉絲興奮不已，就連日本澀谷街頭的廣告牆上也以「速報」報導此事，引起討論熱潮。

，

寶可夢官方推特分享小智奪冠喜訊。( 圖/アニメ「ポケットモンスター」公式推特)

日本昨(11日)播出《寶可夢旅途》第132集，主角小智對上寶可夢世界錦標賽的前任王者丹帝，實力相當的雙方，在 6 對 6 激戰數回合後，由小智的皮卡丘與丹帝的噴火龍進行殊死戰，最後由小智驚險勝出，並奪下首座世界錦標賽冠軍，成為最強的寶可夢訓練師，不過最讓粉絲感到驚喜，莫過於出現昔日夥伴都在關注這場對決之外，小智過去收服的寶可夢也紛紛出現在畫面中，勾起粉絲25年來的無數回憶。

主角小智奪下冠軍，日本澀谷街頭的廣告牆上也以「速報」報導此事。(ORICON NEWS【アニメ】推特)

人氣動畫《寶可夢》在播出25年後，小智如願奪下世界冠軍成為寶可夢大師，日本澀谷街頭的廣告牆更是以「速報」方式報導此事，大批粉絲也聚集此地拍照留下紀念，網友更是紛紛留言：「過去的夥伴出現時，我的眼淚真的都要流下來了，太感動了，恭喜智爺奪冠」、「都鋪陳25年才終於等到了這一場決賽，小智能獲勝也是理所當然的」、「總算給小智一個世界冠軍圓了冠軍夢，也了觀眾追了20幾年的心願」、「老淚縱橫～～我們皮卡丘真的是太厲害了」。