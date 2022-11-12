林耕仁今天上午仍繼續在基層掃街，爭取民眾支持。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

近日各媒體公布新竹市長選情民調，國民黨候選人林耕仁都暫居落後，政壇盛傳是否有棄保效應出現，林耕仁12日表示，民調只能參考，國民黨是泱泱大黨，基層最團結，他們都很期待未來是由國民黨的候選人把新竹帶領的更好，至於棄保不棄保，選民心中自有一把尺。

林耕仁指出，民調只是作為1個候選人的參考，前幾天他也看到1個民調，他有50幾趴，民調只是候選人調整步伐或者是說怎麼去應對選戰的參考，依過去經驗，唯有投票當天票開出來，才能知道誰才是真正最強的，所以還是把政策願景告訴市民，用自己的主軸來讓市民認同。

另，高虹安去拜訪新竹縣長楊文科，楊縣長當場也跟大家說明清楚，高只是禮貌性來拜會，楊文科也說自己是唯一支持新竹市長國民黨提名的林耕仁，隔天下午議長許修睿的總部成立大會，楊縣長也到現場舉起林耕仁的手跟所有的鄉親來說明，他唯一支持林耕仁，過去白的綠的在台北市合作過，是不是又有綠白合之說？這他就不清楚了。

針對高虹安很多的爭議還是不願意說清楚，被外界質疑是否在以拖代避。林耕仁則指出，作為1個市長候選人，應該要幫市民來解決問題，碰到問題應該要有肩膀、責任來勇於承擔，但這些問題高都沒有辦法說清楚講明白，市民怎麼敢放心把未來的市政託付給高，這個問題市民自有公斷。

而高虹安被爆料說辦公室的助理請假會被扣薪水，連遲到沒洗杯子都會要求罰款上捐到小金庫的作法。林耕仁說，現在的市民生活非常的辛苦，作為1個市長的候選人，應該以蒼生為重，應該努力讓市民安居樂業、安生立命，從高虹安辦公室的這個制度來看。

他覺得高虹安對員工非常的苛刻，這樣的標準如何能夠讓市民相信她未來是個能夠作為1個照顧市民的市長，所以在這裡他也呼籲大家應該以市民的未來生活為最大考量，應該幫市民找到1個最照顧市民的市長。