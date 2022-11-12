陸成功發射雲海三號衛星長六甲是大陸第一款固液捆綁火箭。圖為長六甲運載火箭全箭總長約50米，起飛重量約530噸。。（中國航太科技集團提供）

澎湃新聞報導，甫於12日6時52分在太原衛星發射中心，圓滿成功完成發射任務，將雲海三號衛星送入預定軌道的長征六號甲遙二運載火箭，是大陸第一款固液捆綁火箭。

中國航太科技集團八院透露，承擔本次發射任務的星箭，均由八院抓總研製。長征六號甲運載火箭是新一代固液捆綁中型運載火箭，全箭總長約50米，起飛重量約530噸，700公里太陽同步軌道運載能力不低於4噸，可依託太原衛星發射中心獨立發射工位，實現快速發射。

雲海三號衛星主要用於大氣海洋環境要素探測、空間環境探測、防災減災和科學試驗等任務。本發任務是該火箭時隔7個月後的第二次發射。

2022年3月29日，長征六號甲火箭作為「長征新兵」，在太原衛星發射中心迎來首秀，首飛任務的圓滿成功實現了固液捆綁、智慧診斷、無人值守等一系列關鍵技術突破，推動新一代運載火箭邁向更高效、更智慧、更安全，為中國新一代運載火箭的創新發展奠定了堅實基礎。在短短3個半月時間內，研製團隊完成了第二發火箭的改進、裝配、集成綜合測試和全面品質檢查，並於9月22日再次奔赴太原衛星發射中心。

作為中國第一款固液捆綁火箭，長征六號甲運載火箭首次實現固液發動機在中國運載火箭領域的「跨界合作」，其「混動模式」充分發揮了液體發動機性能高、工作時間長和固體發動機推力大、使用維護簡單的綜合優勢，從而實現火箭可靠性更高、性價比更優。

同時，芯一級設置了「智慧」健康診斷系統，在火箭起飛前僅需0.3秒的時間，即可迅速對芯級發動機工作情況進行診斷，進一步提高了發射任務的可靠性。

值得一提的是，長征六號甲運載火箭通過無人值守技術，讓前端操作人員在距發射前4小時內全部撤離塔架，自動對接加注、連接器零秒脫落等技術，有效保障了火箭發射任務的安全性。

本次發射，雲海三號衛星試驗隊實現了SAST3000平台衛星的多個首次：首次完成了整星狀態下的天線基態測試；首次實現了正樣蓄電池「一次」裝星，從裝星測試開始到發射完成都沒有拆卸；首次實現了太陽電池陣隨整星運輸，進一步簡化了拆裝操作流程。

本次發射是長征六號甲運載火箭的第2次發射，是八院抓總研製的長征系列火箭第174次飛行試驗，也是我國長征系列運載火箭第448次發射。