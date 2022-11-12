前總統馬英九（中）痛批陳時中鹹豬手案件噁心、令人髮指。（李京昇攝）

民進黨台北市長候選人陳時中摟肩、牽手人妻女醫引發爭議。對此，前總統馬英九12日表示，陳時中伸出鹹豬手還不認錯，甚至公開女醫道歉內容，強辯不是自己的錯，他痛批陳時中噁心、令人髮指。

馬英九12日上午11點多到苗栗幫國民黨苗栗縣長候選人謝福弘站台，馬英九先是讚賞謝福弘行政經歷資深，絕對有能力帶領苗栗縣，接著再批民進黨執政6年，違背民心完全沒有道德良知，尤其高端疫苗爭議到最近陳時中鹹豬手案件，都讓人感到遺憾。

馬英九說，蔡政府從下到上，從行政院長到總統每個人都伸出手臂，為了圖利廠商，鼓吹大家施打高端疫苗，結果欺騙了1百多萬位相信蔡政府的人民，打了高端根本沒效用，最近才匆忙說有實驗結果，施打是有效用，蔡政府荒腔走板到不可思議的地步。

馬英九表示，這個推動高端疫苗最認真的人是陳時中，最近鬧得沸沸揚揚的鹹豬手案，他認為一個位居高位的人，怎麼會發生這種鹹豬手事情，還不斷強辯是朋友、是公開場合，但陳時中在別人丈夫面前摟肩、牽手，讓人感到噁心、令人髮指。

馬英九說，在一個文明的民主國家，如果擔任高階政務官犯了過錯，是要道歉跟下台以示負責，沒想到陳時中居然還在強辯，被摸手的女醫生還要道歉，陳時中甚至把道歉內容公開，指稱沒有犯錯，台北市民除非是眼睛瞎了，不然這種人不能給予支持。

另外，台南市學甲區無黨籍台南市議員謝財旺服務處被遭開88槍發，還有最近台灣詐騙集團3人被凌虐致死棄屍案件，現在台灣社會越來越混亂，台灣沒有變成烏克蘭，只是變成「台版柬埔寨」，所以他呼籲人民面對蔡政府，不能再沉默、不能不反抗，大家要一起下架民進黨。