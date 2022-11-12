11月12日零時，中國第14屆雙11收官，天貓與京東均未公佈GMV（成交總額）。去年的雙11，天貓與京東已取消了造勢的即時戰報。今年各大電商已趨低調。阿里巴巴旗下天貓方面表示，今年天貓雙11交易規模與去年持平。值得關注的是，在雙11收官後的新聞稿中，阿里與京東都強調了「實體」。

2021年，天貓雙11總交易額定格在5403億元人民幣(下同)，較2020年同期增長8.45％，增速放緩。京東同樣未公佈今年雙11的GMV，去年京東累計下單金額超過3491億元。

京東方面發布，截至11月11日晚23時59分，京東超越行業增速，創造了新的紀錄，與此同時，零售購物用戶數也再創佳績，但具體增速及新增多少用戶，京東並未進一步披露。

阿里表示，數位經濟正在更好地服務於實體經濟發展。今年雙11是參與商家最多元化的一屆，有29萬品牌、數百萬中小商家、主播報名，超過2100萬商品參與雙11。預售開售第一個小時，102個品牌成交額過億元，其中國貨品牌超過一半。珀萊雅、薇諾娜、自然堂、花西子等品牌接連創下1小時成交額破億的成績。海爾、美的、小天鵝、TCL等家電品牌更是實現成交額1秒破億。

京東方面也提出「由實而生、向實而升」。京東零售CEO辛利軍表示，每一個實體經濟的參與者都了不起，京東作為實體經濟的一員，會攜手每一個夥伴穩中求進，在建設更加了不起的實體經濟中貢獻最大的力量。