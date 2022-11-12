台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會今(12日)登場，無黨籍候選人童文薰表示，她的第一個政見就是要拆除海霸王中山店。

童文薰一開頭便表示「改變台北從法辦蔡英文開始；提升台灣從政黨連坐開始」，並以做菜比喻市政，要端出好料理，就必須把特權拆除、違章拆除，才能執行市政。童表示，第一政見是要拆除海霸王中山店，這就像市政的豬腳，要煮好市政「要把豬毛拔除」。

童文薰提到，改變台北從法辦蔡英文開始；提升台灣從政黨連坐開始，童文薰說今天在台灣、台北所有問題，要負完全責任的人就是蔡英文。童文薰提到，蔡英文現在是總統，有刑事豁免權，可是台北市政裡，有一件非常嚴重事情，其錯誤貫穿不同總統、貫穿不同市長，長達66年，這個問題被歷任藍、綠台北市議員，指控為北市市政之恥，這個東西就是現在的海霸王中山店。

童文薰強調，如果可以解決跨越66年台北最大的特權，台北將沒有任何的特權不能解決。