「第7屆台中港科技產業園區提振健康、幸福圓滿」路跑活動，各單位一起共襄盛舉。（經濟部加工出口區管理處中港分處提供）

「第7屆台中港科技產業園區提振健康、幸福圓滿」路跑活動，各界一起起跑。（經濟部加工出口區管理處中港分處提供）

經濟部加工出口區管理處中港分處與台中市台中港科技產業園區廠商協進會，12日聯合舉辦「第7屆台中港科技產業園區為健康而跑」路跑活動；與會包括中央與地方各級官員、立委及市議員等人一起鳴笛開跑，上千人一起參加，場面熱鬧壯觀。

「第7屆台中港科技產業園區為健康而跑」路跑活動，今天上午7時30分在台中港科技產業園區大通路與經一路路口起跑。路跑分成勇士組、健康組及休閒組等3種，符合各階層需求；主辦單位精心設計各項活動，包括精彩的樂團表演、太鼓表演及多樣的舞蹈表演等，讓大家度過輕鬆假日時光。

中港分處長梁又文說，今年是台中港科技產業園區第7屆的海洋路跑，以「提振健康、幸福圓滿」為主軸，希望在疫情趨緩之際，大家為愛而跑，跑出平安健康、幸福快樂！並呼籲園區內的同仁，除工作外要重視健康、重視生活，走出戶外愛上運動，同時邀請關連工業區及梧棲區公所一同共襄盛舉。

台中港科技產業園區廠商協進會理事長陳景龍表示，這次活動邀請台中港關連工業區、鄰近區公所等廠商員工及鄉親一同參與，達到共襄盛舉及敦親睦鄰之目的，不但凝聚港區從業員工向心力、激勵工作士氣外，更增進家庭親子關係的和諧，共創勞資雙贏的幸福園區。

梁又文特別感謝鄰近優良廠商於大會中提供精美獎品抽獎、內政部警政署保安警察第二總隊第三大隊由大隊長邱忠俊帶隊所屬中隊、分隊警察弟兄們20餘人執行本次活動之交通疏導、設攤宣導反毒打詐、犯罪預防及交通安全，讓活動順利圓滿成功。