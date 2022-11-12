雲林縣長張麗善（右二）與縣府團隊研擬身心障礙者敬老金提早到60歲發放。（張朝欣攝）

雲林縣政府響應12月3日「國際身心障礙者日」，12日在虎尾鎮綜合社會福利館舉辦傑出身心障礙者表揚與公益彩券盈餘運用情形成果展，讓大眾認識身心障礙者的參與權利與機會均等重要性，雲林縣長張麗善並研擬身心障礙者敬老金發放年齡下修至60歲，藉此向生命鬥士們致敬。

張麗善表示，雲林縣每年都會響應12月3日的「國際身心障礙者日」，以展現身心障礙者權利公約（CRPD）精神。另外，縣府也知道公益彩券盈餘得來不易，所以將公益彩券盈餘成果展與國際身心障礙者日合辦，以「多元參與，共融共好」為主軸，喚起社會大眾對身心障礙者各項權益的重視，建立友善無障礙社會。

張麗善說，身心障礙者因身體情況因素，平均壽命比一般人約減少5歲，目前雲林針對65歲以上長輩發放敬老金，縣府已研擬身心障礙者敬老金提早到60歲發放，感佩他們勇於面對生命的挑戰，未來縣府還會持續推動各種身心障礙者社會福利，以實際行動向生命鬥士們致敬。

縣社會處處長林文志指出，透過公益彩券盈餘經費運用，雲林縣已有超過10萬人次的弱勢民眾受惠，因為有了公益彩券盈餘的協助，許多人生活獲得改善，所以縣府特別透過此次活動，鼓勵大家踴躍購買彩券，給予弱勢族群自立生活、建立尊嚴的就業機會。

此次活動中表揚了21位傑出身心障礙者、模範身心障礙家庭照顧者及服務人員，另頒發感謝狀給4名捐贈復康巴士的善心人士，希望藉由他們的故事，喚起社會大眾對身心障礙權益的重視，一同創造友善、平權社會。