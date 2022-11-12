世界公認規模最大「世界打擊樂年會」，在美國印第安納波利斯（Indianapolis）正式開跑，疫情下匯集世界各地近千位擊樂人共聚一堂，更顯難得，當地時間11日晚間8點（台灣時間12日上午9點），眾人一起聆聽朱宗慶打擊樂團演奏，超高的演奏技巧，觀眾也聽得為之沸騰，每演一首就全場起立鼓掌。（李欣恬攝）

朱宗慶打擊樂團這趟美國行，由資深團員帶領新生代團員演出，挑選曲目皆是具有特色的現代作品，結合了傳統和現代，不管是描述后羿射日的〈射日〉，令觀眾印象深刻。（李欣恬攝）

朱宗慶打擊樂團資深團員吳珮菁，展現六棒木琴絕技，在場觀眾聽完激動地起立鼓掌。（李欣恬攝）

朱宗慶打擊樂團疫後美國行，由資深團員帶領新生代團員演出，挑選曲目皆是具有特色的現代作品，結合了傳統和現代。（李欣恬攝）

世界公認規模最大「世界打擊樂年會」，在美國印第安納波利斯（Indianapolis）正式開跑，疫情下匯集世界各地近千位擊樂人共聚一堂，更顯難得。當地時間11日晚間8點（台灣時間12日上午9點），眾人一起聆聽朱宗慶打擊樂團演奏，超高的演奏技巧，觀眾也聽得為之沸騰，每演一首就全場起立鼓掌，國際打擊樂藝術協會前會長克里斯．漢寧（Chris Hanning）驚呼，「我聽過許多音樂會，但從來沒看過有一場音樂會，是每首都有觀眾起立鼓掌。」

克里斯表示，朱宗慶打擊樂團的演奏技巧超絕，「特別是六棒木琴演奏，令人驚豔，今天台下有許多青少年觀眾，這樣的樂團，展現了他們平常在教科書上學不到的技術，相信也會對他們有所啟發。」

這趟美國行，由資深團員帶領新生代團員演出，挑選曲目皆是具有特色的現代作品，結合了傳統和現代，不管是描述后羿射日的〈射日〉，或是描寫台灣傳統菜市場景象的〈菜市仔〉，同時還有展現超高六棒木琴演奏技巧的〈探〉，還有樂團委託國外作曲家的作品〈超越彎折〉、〈吸引力之二〉等，每一首都令觀眾耳目一新，每一首都令現場觀眾沸騰，起立鼓掌。

國際打擊樂藝術協會現任會長邁克爾．伯里特（Michael Burritt）表示，他特別喜歡〈射日〉，「團員們戴上面具演奏，展現驚人的能量。」邁克爾表示，朱宗慶打擊樂團的演奏獨一無二，自成特色，是他會想推薦給其他觀眾的團隊。

演出現場有不少前來參加音樂比賽的青少年，對於台灣的打擊樂演奏技術很經驗，有學子表示：「朱宗慶打擊樂團的演奏，帶有一種性格和表現力，特別是團員的六棒木琴演奏，真的超乎其技。」

值得一提的是，朱宗慶打擊樂團團員在演出最後一首曲目〈菜市仔〉時，還巧妙融入口號：「Welcome to Taiwan.」邀請在場觀眾有空可以到台灣，場面熱鬧溫馨。

藝術總監朱宗慶也表示，明年會開始恢復擊樂夏令營，還有台灣國際打擊樂節，會慢慢恢復疫情前的常態活動，再度展現以樂會友的能量。