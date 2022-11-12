新北市府結合各地民眾、社區、學校、團體及企業等民間組織組成水環境巡守隊，巡守範圍包含淡水河流域的大漢溪、新店溪、基隆河及其支流，守護自己的家園。新北市環保局表揚榮獲5星級認證的新店崇光社大、鹿角溪濕地、鸚哥等3支水環巡守隊，及榮獲4星級、3星級認證的7支水環境巡守隊，感謝志工夥伴的無私奉獻及各隊巡守夥伴的辛勤付出，公私協力共同守護水域環境。

新北市環保局主任秘書陳美玲表示，水環境巡守隊至今已邁入第18年頭，隊伍數達27隊，隊員共903名，今年新增2支生力軍，包括由明緯企業股份有限公司組成的「明緯水環境巡守隊」，為首支企業水環境巡守隊伍，主要巡守淡水河下游段，以及由土城區祖田里呂惠美里長組成的「龍泉溪水環境巡守隊」，巡檢三峽河支流。

陳美伶指出，新北陸域水系巡守範圍已擴及淡水河流域的大漢溪、新店溪、基隆河及其支流，巡守長度達174公里，非陸域水系部分也另有3支巡守隊自主巡守北海岸港區及海岸線環境。

陳美玲表示，今年持續受到疫情影響，巡守隊夥伴仍在依循防疫指引下，積極辦理上百場次教育訓練、淨溪(灘)及水質監測等活動，顯見志工們對於水環境的保護和堅持。

環保局說明，榮獲5星級認證的「新店崇光社區大學水環境巡守隊」，今年特別以影像紀錄及說故事的方式，紀錄隊員在新店溪巡檢的過程，未來將結合社區大學，推展水文化紀錄；同樣獲得5星級認證的「鹿角溪溼地小小水環境巡守隊」，除每月固定於鹿角溪人工濕地進行溼地巡守、水質檢測、淨溪、外來種移除、濕地生態觀察外，更發展全年齡層的環境教育課程，是推展環境教育向下札根的優良典範。

「鸚哥水環境巡守隊」也獲得5星級認證，該巡守隊由鶯歌當地社區民眾組合而成，在楊國龍隊長的號召之下，每周定期巡檢鶯歌溪，協助汙染防治及髒亂通報。

首次獲頒4星級認證且同時獲得最佳績效進步奬的「樹林區山佳里水環境巡守隊」，由許建強隊長帶領隊員平均每月至少辦理2場淨溪及巡檢活動，13年來用心巡守樹林鹿角溪中游段。

另外，榮獲環保教育推手奬與環保特殊事蹟獎的4位同學─東華大學朱芳妤、彰化師範大學吳承勳、亞洲大學洪玉秋及中國醫藥大學馮品璇，自樹林國小四年級開始參與「鹿角溪溼地小小水環境巡守隊」，長期在鹿角溪溼地服務的他們，也養成觀察溼地環境變遷的敏感度以及監督通報環境問題的能力。