不少家長會替孩子舉辦生日趴，美國一位網紅媽媽卻因此發生悲劇，她為了慶祝女兒的3歲生日，特意砸大錢包下遊樂場，邀請27位小孩參加，未料時間到了，現場卻空無一人，完全沒有人來參加，讓她當場心碎，也引起網友討論。

根據《每日星報》報導，美國一位擁有21.9萬名粉絲的媽媽布莉安娜（Breanna Strong）為了慶祝女兒艾弗里（Avery）的3歲生日，特別包下了一個遊樂場舉辦生日派對，邀請了27位小朋友來參加，並訂做了一個巨大的冰雪奇緣主題的生日蛋糕。

布莉安娜對女兒的生日煞費苦心，除了早早就約好場地、訂好蛋糕以外，還擔心來參加派對的小嘉賓們會肚子餓，因此也在小桌子上擺了披薩與飲料，怎料在現場等了許久，最後竟然完全沒有人來參加派對。

布莉安娜崩潰地說，她完全沒想過會落到無人參加的慘況，也很希望今天發生的一切都只是編造的，但事實就是如此令人心碎，也讓她委屈直呼「身為媽媽的我直接心碎了，我需要抱抱我的孩子來撫慰自己的心靈，這樣的結局真的太令人沮喪了」。

而布莉安娜也將這個故事發布在TikTok上，影片吸引了許多家長討論，不少人搖頭直呼，與其花錢舉辦生日派對，不如砸大錢買禮物給孩子，原PO的慘劇就是大家不愛辦派對的原因。另也有人建議，替孩子辦派對是好事，但下次可能需要與其他小朋友的爸媽確定好時間，這樣才不會開天窗。