苗栗縣三灣鄉徐姓男子，涉嫌以每票1000元替參選村長的兒子買票賄選，苗栗檢調11日傳喚徐男父子與收受賄賂14位民眾到案，同時查扣5000元賄選款項，檢察官複訊後，諭知徐男5萬元交保，徐的兒子與其他選民則請回。

苗栗地檢署檢察官石東超指揮法務部調查局苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、苗栗縣頭份警分局，共同偵辦徐男為其參選三灣鄉某村長的兒子，以每票1000元現金賄選案件。

專案小組11日動員3名檢察官、2名檢察事務官、30餘名司法警察，傳喚涉案的徐男父子及涉嫌收受賄賂選民14人到案說明，並查扣賄選款項5000元。

檢察官複訊後，認為徐男涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知交保5萬元；徐男的兒子徐姓村長候選人及其他選民則請回。

苗栗地檢署表示，距離投票日僅約2周時間，苗栗查賄團隊將持續積極查賄、防杜假消息、掃蕩選舉賭盤以及地下通匯。舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，請民眾勇於檢舉不法，檢舉專線：0800-024099按4。