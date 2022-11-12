國民黨主席朱立倫（前左）受黨旗予張鎮榮。（邱立雅攝）

前高雄市長韓國瑜（中）送上好彩頭預祝張鎮榮（左）高票當選。（邱立雅攝）

新竹縣議長張鎮榮力拚連任，競選總部成立大會12日上午在新豐鄉熱鬧舉辦，新竹縣長候選人楊文科、國民黨主席朱立倫以及前高雄市長韓國瑜受邀站台。楊文科說，由於他與張鎮榮政見達成率高、也都抽到4號，請鄉親支持「做4連線」。朱立倫與韓國瑜則拜託大家雙雙支持楊文科及張鎮榮，府會合作共創新竹縣美好未來。

張鎮榮12日舉辦競選總部成立大會，楊文科陪同張鎮榮大進場時，受到鄉親熱烈歡迎，不少人爭相握手、揮手、拍照，楊文科說，看到現場人潮，就可以知道張議長在新豐鄉的好人緣。

楊文科致詞時表示，新豐鄉近年有很好的發展，張鎮榮功不可沒，不僅人緣好、會做事，也不分黨派合作，讓新豐鄉持續成長。楊文科也說，張鎮榮在擔任本屆議員期間提出14項政見，包含長照2.0、幼兒園、社區活動中心提升設備、台一線替代道路、免費營養午餐等，全部都達成，政見達成率為100％。

楊文科表示，今年選舉激烈，縣長5人參選，他也懇託新豐的鄉親，議員支持4號張鎮榮、縣長也投4號楊文科，讓他們達成做「4」連線、「4」平八穩、再做「4」年。

張鎮榮競總成立大會上，朱立倫、韓國瑜、前立委徐欣瑩及立委林思銘、林為洲也到場相挺張鎮榮。朱立倫懇請民眾一定要支持張鎮榮高票連任，過去4年新竹縣發展迅速，人口大量移入、收入增高、高科技廠商進駐，讓縣民們都很驕傲。楊文科的施政也得力於張鎮榮的支持，府會一起加油，為人民福祉努力，更成為全台典範縣市。

徐欣瑩則以新豐的女兒身分向民眾推薦好人才，希望最後兩周努力衝刺，讓張鎮榮高票連任、國民黨全壘打。她也坦承4年前與國民黨是對手，但4年後大家攜手為新竹縣努力。壓軸出場的輔選來賓韓國瑜人氣不減，他希望大家能集中選票，支持認真負責的張鎮榮，支持張鎮榮搭配楊文科，讓新竹縣未來發展更有前途。