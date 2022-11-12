日本首相岸田文雄今天在柬埔寨出席「東協加三」峰會時說，強烈支持尊重國際法的「東協印太展望」（ASEAN Outlook on the Indo-Pacific），將在主要層面推動具體合作。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天上午跟中國國務院總理李克強、韓國總統尹錫悅，與東南亞國家協會（ASEAN）領袖共同出席「東協加三峰會」（ASEAN+3 Summit）。

岸田表示，東協加三已迎來25週年，過去大家在金融合作與食物安全保障等多數領域獲得不少實際成果，也共同因應了包括COVID-19疫情在內的各項危機。

他說，基於2023年起要推動的新計畫，將確實地致力於包括數位經濟及強韌農業等新領域的各項合作。

岸田也說，強烈支持尊重國際法的「東協印太展望」，表達了有意在海洋合作、高品質的基礎建設投資及食物安全保障等層面推動具體合作的想法。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111112