沈慧虹（左三）今天上午至竹蓮市場拜票，許多熱情攤商送上菜頭、花生、蘿蔔糕等，祝她好彩頭、好事會發生、高票當選。（陳育賢攝）

沈慧虹12日表示，高虹安稱請假、扣公費薪水回繳小金庫，是辦公室正常管理制度，這是高虹安自證有罪、知法玩法，還傷害自己團隊。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹12日表示，高虹安稱請假、扣公費薪水回繳小金庫，是辦公室正常管理制度，這是高虹安自證有罪、知法玩法，還傷害自己團隊，未來除面對司法追訴，更有必要向大眾說明清楚，但她至今面對爭議，仍毫無悔意與歉意。

沈慧虹今天上午至竹蓮市場拜票，許多熱情攤商送上菜頭、花生、蘿蔔糕等，祝她好彩頭、好事會發生、高票當選，還有人送喉糖，讓她相當感動。

沈慧虹說，高虹安強調請假扣薪繳小金庫是正常管理制度，代表高虹安已經承認有這些事實，自證有罪，她知法玩法，違法在先，圖利自己，卻還拖其他人下水，傷害自己的團隊。

高虹安除了未來要面對司法追訴，也有必要公開說明及回答，如果她當新竹市長，容許類似的事情發生嗎？沈慧虹強調，身為市長，品格與操守最重要，高面對這麼多爭議，沒有悔意、沒有歉意，這樣的道德標準和態度，實在沒有資格擔任新竹市長。

針對有媒體公布最新民調，沈慧虹表示，團隊很有信心，相較7月同機構的數字，她的支持度成長了7％，是3位候選人中成長幅度最高，未來團隊也會繼續拚。

她指出，最近她展開地毯式掃街，握遍每雙手，在地方上感受到的是期待與熱切，最後1哩路，請大家支持最打拚、最專業的沈慧虹，相信正義會贏得最後勝利。

此外，四叉貓挨告卻表示仍會持續監督高虹安，沈慧虹則表示，高虹安面對外界質疑始終閃躲迴避模糊焦點，也說不清楚，這樣不會讓民眾或外界停止疑慮，相信會有越來越多路見不平的人，會對這些不公不義提出質疑。

另，今天日下午蔡英文總統將再來到新竹市，出席沈慧虹的造勢大會，已連續兩天幫忙站台，沈慧虹表示，蔡英文總統關心全台的選情，尤其新竹這一戰，是價值的選擇，也是是非的選擇，過去她與前市長林智堅是中央和地方合作，改變了新竹，城市不能走回頭路，選戰進入倒數階段，呼籲新竹市民團結集中選票，挺進步的力量，新竹光榮有你有我。