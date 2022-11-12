國教院近期審查112學年度小學5年級社會科課本，南一、康軒與翰林3大本土教科書商被要求將台灣史放在東亞史脈絡，包含上、下冊等已完成編行的6本教科書，首度出現一同被退回重編的情況。教育部昨晚在回應強調「要讓歷史教育擺脫特定意識形態或國族觀念的灌輸」，被外界質疑是坐實去中化的作法，教育部長潘文忠今(12)日又澄清，強調編審委員是依原則判斷要求重編，當中並不涉及去中國化的問題。

由於國小教科書即將在明年3到4月間選書，照理來說，出版商近期都理應已完成編書工作，並送到國教院審核，但3家書商近期都收到退書且要求重編的公文，而公文內容又沒有清楚交代該調整之處為和，為此困擾不已，不只擔心影響到出書流程、教師教學及學童學習進度，更憂心政治力介入，調整課本內容的工作將是沒有期限。

潘文忠今日出席活動時，被媒體問到這項問題，他說，教科書審定都是由專家學者、教師、學科專家共同主持審定委員會，而國教院審定的國小第5冊教科書，先前已要求社會科領域以統整方式為編審原則，但3家出版社還是依照過去歷史、地理、公民與道德等分科方式編書，與現今要求有很大的出入，無法達成統整教學的目標，因此被審定委員要求依照原則重編，沒有去中國化的問題。

由於教育部昨日的回應，特別論及「要讓歷史教育擺脫特定意識形態或國族觀念的灌輸」，字面上的意涵無疑是坐實去中國化，潘文忠則再度聲明並強調，調整國小5年級課本的做法並非去中國化，而是希望藉由歷史培養公民素養，無關意識形態。