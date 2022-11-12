「魔獸」霍華（Dwight Howard）19日將在桃園國立體育大學體育館獻出來台首秀，不過該場館被爆出老舊、漏水等問題，對此「成吉思汗健身俱樂部」負責人、網紅館長陳之漢昨(11)日在youtube直播時怒批，「讓世界看到台灣有多爛是不是？讓世界看到台灣球場有多鳥是不是？」今桃園永豐雲豹則發出聲明回應相關問題。

桃園雲豹球團聲明如下：

桃園永豐雲豹職業籃球隊，今年開始決定以國立體育大學體育館作為新球季球隊主場館後，數度與校方溝通，表達本隊願意協助充實、改善相關硬體設施，希望能提供球員、球迷更高層級的看球體驗，本隊衷心感謝國立體大的支持。

只是在與國立體大歷經3個多月協調後，雖然校方願意支持本隊，但因礙於相關法規與規定，只能先改善部分相關硬體，尚無法達到盡善盡美。

11月8日NBA超級巨星霍華確定加盟雲豹來臺獻技後，桃園市政府不但積極協調、協助本隊解決許多困難，國立體大同樣也願意讓本隊進行場館改善作業，今(12)日下午4點，球隊也將再度到國立體大體育館進行場勘，本隊對桃園市政府、國立體大表達最大感謝之意。

只是因為11月19日桃園雲豹就將在國立體大體育館進行今年主場賽事首戰，在時間緊迫下，本隊只能盡可能將場館相關硬體做改善，但未來本隊將會持續改進球場軟、硬體，希望能讓新加盟的NBA超級巨星霍華與全隊球員能在最高品質的場地比賽，並讓所有入場觀眾能以最舒適的方式欣賞高水準演出。

桃園永豐雲豹籃球隊致力於提升臺灣籃球環境，並讓臺灣職籃能更朝向國際化發展，同時也將深耕桃園與基層籃球，只要有助於臺灣運動環境之事，一定全力以赴，更希望能獲得所有球迷支持。