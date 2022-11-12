層層加碼！百貨商家說關就關，鄭州重點文物保護單位建方艙已停工。圖為黑龍江商家被貼封條。（黑龍江肇州融媒體中心）

中共中央近日嚴禁大陸防疫「一刀切」；「層層加碼」，地方似乎沒聽懂，全球店王「北京SKP」今天配合疫情防控工作，暫停營業，恢復時間另行通知。黑龍江肇州縣一天關停20家經營場所，19家原因為未嚴格「一掃三查」。鄭州要把方艙醫院蓋在重點文物保護單位上，經央媒記者匿名申訴國家文物局，才緊急喊停。

新浪網報導，中國大陸最頂級的百貨公司、全球店王「北京SKP」12日發布通告：為配合北京市疫情風險排查，保證所有顧客和員工的安全，做好疫情防控工作，北京SKP今日暫停營業，恢復時間另行通知。SKP-S正常營業。

中共中央機關報《人民日報》健康用戶端12日報導，「過去兩天我們內部已經召開了緊急會議，局裡高度重視，已經將最新的指令佈置下去了，應該不會再次出現這類行為。」鄭州重點文物保護單位建方艙現已停工。

《人民日報》健康用戶端記者11日以市民身分諮詢大陸國家文物局政策法規司新聞與宣傳處，關於網傳河南鄭州在重點文物保護單位二砂廠建方艙一事，當地居民反映稱方艙建設期間出現敲毀玻璃、破壞牆體等行為，國家文物局相關工作人員回應稱已向下級單位作出指示，不會再出現此類行為。

《人民日報》健康用戶端報導，「11月10日晚，在鄭州二砂廠內建設的工人們已經逐步撤離了。」11月11日下午，居住在鄭州二砂廠附近的社區居民李先生（化名）透露。

黑龍江肇州融媒體中心11日消息，按照黑龍江大慶市肇州縣疫情指揮部要求，由縣城場所管控組牽頭對全縣各類經營場所進行常態化巡察檢查，進一步督促各類場所依法依規經營，落實落靠各項防疫措施，切實保障公共安全。11月10日，共出動執法人員37人次，檢查各類經營場所406家次，發現「防疫三寶」執行不嚴、未嚴格執行應檢盡檢等問題31個，立整立改11家，關停20家。