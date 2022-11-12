中市圖推動團體借閱證申請服務，中市圖與統一超商好鄰居基金會合作設置閱覽室。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

中市圖推動團體借閱證申請服務，中市圖推廣班級設置閱讀角。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市立圖書館推動「團體借閱證」服務，提供機關學校、公司行號和社區團體等申辦借閱圖書。中市圖12日表示，冊數最多可達500本、借期長達2個月，已有3000個以上團體單位申請借閱；大里區就業服務站設「就業閱讀角」，鎖定職場、求職及心理等書籍，王姓就服員說，洽公民眾利用時間翻閱，可紓解心情，充電再出發。

台中市文化局指出，中市圖及所屬44個圖書館提供團體借閱證申辦服務，包括政府機關、公司行號、社區大樓、社會住宅、移工宿舍、社福團體、學校班級、幼兒園、超商閱覽室及異業結盟商家等單位，可依空間大小、閱覽主題及內容等提出申請，享受客製化的借閱服務。

大里區就業服務站設置「就業閱讀角」，挑選有關職場、求職及心理等書籍。王姓就服員說，等待洽公民眾可利用時間翻閱書籍，可紓解心情、好好充電再出發。

北屯區硯山行社區設置閱覽室，社區大區管委會李姓經理表示，住戶多為親子家庭或新婚住戶，閱覽需求以烹飪、繪本、生活風格等為多，申辦團體借閱證打造社區閱覽室，滿足住戶閱讀需求、增進親子共讀。

此外，中市圖與統一超商好鄰居基金會合作設置OPEN超商閱覽室，提供消費者休憩、放鬆的閱讀空間，同時辦理說故事、協助小小店長等公益性質活動，增進鄰里關係。

統一超商門市店長表示，附近家長會有陪伴孩子一起讀書的想法，和中市圖合作書籍直送服務，店內也可閱讀到認證書籍，親子來超商購物，可共讀完成閱讀認證。

中市圖指出，中市持續充實圖書館館藏質量、新建優化閱讀空間，今年度購書經費倍增至1億元，中市的整體閱讀力及每人借閱冊數在六都表現績優。