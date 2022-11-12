自明年起，我國民法的法定成年年齡從20歲下修到18歲，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今(12日)在臉書指出，有一件很重要卻又很矛盾的事要告訴大家，因為若年底18歲公民權公投沒過，這些民法上的成年人，還是不能投票 ，是不是哪裡怪怪的？

黃珊珊談到，民法將把法定成年年齡降至18歲的原因，是現在社會網路科技發達、資訊大量流通，青年身心發展及建構自我意識之能力已大大提升，過去20歲才成年的定義，已經不符合社會現況，相關條文2020年12年25日經立法院三讀通過，將在2023年1年1日施行。

儘管18歲已經是法定成年人，各種「大人」的權利、義務瞬間降落在18歲肩膀上。但黃珊珊指出，若年底18歲公民權公投沒過，這些民法上的成年人，還是不能投票 ，是不是哪裡怪怪的？

黃珊珊認為，世界急遽變化，年輕人面對未來的不確定性，對生活困境的焦慮，不會比我們少。相對的，年輕人也有強大的熱情去改變世界。台灣應該與國際接軌，下修投票年齡門檻，讓更多讓年輕人可以參與社會決策，也讓有政治決策權的人真正重視青年的聲音，因此呼籲大家18歲公民權投下同意票，那是台灣與國際接軌的第一步。