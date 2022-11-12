飼主可選擇自新北動物絕育管理系統線上申請。（新北市動保處提供）

新北市動保處與農委會合作辦理比特犬絕育補助，凡設籍於新北市民眾飼養管領純種比特犬，於今年12月9日前完成絕育提出申請者，公犬每隻補助1500元，母犬每隻補助3000元。飼主可以線上或紙本方式申請，詳細申請須知及申報書可於新北市動保處官網下載，申請名額有限，計畫截止將另公告在官網。

農委會公告比特犬為禁止飼養或輸入動物，今年3月1日前已輸入或飼養比特犬者，應於明年2月28日前向所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查，始得繼續飼養。登記備查後，其飼主、飼養地點變更或死亡時，應向所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查，且其變更後之飼主以完成登記備查，具有飼養比特犬犬隻經驗者為限。

為有效落實對於比特犬進行源頭管制立法目的，除比特犬因生理健康因素，經獸醫師診斷不適於施予絕育手術，得申報免絕育外，其餘情形則仍須施行絕育，否則可能面臨5萬至25萬元罰鍰處分。目前新北市轄內約登記有250隻比特犬，其中仍有近100隻比特犬尚未絕育，為減輕飼主施行絕育手術費用負擔，動保處特辦理比特犬絕育補助，補助截止後將加強訪查，如有發現未絕育及未申報者將依法開罰。

動保處表示，比特犬絕育補助計畫開放設籍於新北市飼主申請比特犬、美國比特鬥牛犬、美國史大佛夏牛頭犬，犬隻須完成寵物登記及一年內有效期限狂犬病疫苗施打，且於新北市委託補助簽約動物醫院完成絕育手術，術後14天內完成申請絕育補助送件。補助款核發金額公犬每隻1500元，母犬每隻3000元，可以紙本或線上方式申請。詳情請至動保處官網下載。