新北市板橋435藝文特區今舉行一年一度的開放工作室日，將打開4棟工作室大門，讓民眾與藝術家交流外，現場還有25組免費藝術體驗工作坊及展演活動，戶外也有「Chill日漫時集X音樂會」，帶來精彩樂團表演和30多組藝術設計市集攤位，讓民眾感受藝術聚落能量。

文化局指出，藝術聚落2019年成立至今，持續發展藝術聚落計畫，市府除了扶植藝術團隊，推動藝術行動和教育外，也以「新北藝術聚落品牌」、「藝術行動教育推廣」、「藝術行動在地連結」與「產官學跨域交流計畫」，培育中長程目標。

板橋435藝文特區一年一度的開放工作日，除了展現新北藝術聚落品牌成果，也透過多元藝術體驗活動，加強民眾與聚落的連結，現場有親子DIY、木雕手作、投影體驗、釘線畫、手翻書動畫、複合媒材、氰版顯影、攝影拼貼、創意技法、身體郊遊、小丑學校等工作坊，活動推出後迅速額滿，不過現場仍有多場工作坊可現場報名，吸引不少民眾到現場體驗。

文化局表示， 435藝術聚落藝術家今年也與新北市美術館合作，以新美館移地行動展覽的主題「我們與自然的距離」舉辦年度展覽，並與開放工作室同步進行，利用435藝術聚落半開放自然的環境，使作品融入自然景觀中，主題與展覽相互共名下，產生出有趣的視角。

另外，現場的「Chill日漫時集X音樂會」集結4組風格多元的樂團，包含娜卡希子、BalazWolf阿強、435駐村藝術團隊The Tic Tac與境外藝術，帶來爵士、民謠、搖滾等曲風，配合秋日豐收為題的「Chill日漫時集」，也邀集插畫、手工藝、器具製作、創意輕食的30組市集攤販，讓民重能愜意感受市集氛圍，現場還有集章換獎品活動，提供驚喜小禮品。

文化局長龔雅雯表示，板橋435藝文特區是北台灣進駐人數最多、進駐期間最長的藝術進駐特區，聚集60組藝術家、6組表演藝術團隊以及5組設計工作室，給予藝術家最長3年時間創作，欲知更多最新的活動相關資訊，可以追蹤板橋435藝文特區臉書（https://www.facebook.com/artzone435）及板橋435藝術聚落官方網站（https://435artzone.ntpc.gov.tw/index）。