經濟部2年前因應中美貿易大戰，全台規畫5處產業園區提供台商回流設廠，台南市新市產業園區12日率先動土，預計4年後完工，已有上百家廠商詢問登記，預計創造3000個就業機會，惟園區過小，仍未完全解決產業「5缺」中的缺地問題。

台灣迎接台商鮭魚返鄉曝「5缺」問題，其中一項為缺地，台灣各縣市為搶台商設廠，經濟部2年前在中南部規畫5處產業園區，包括嘉義2處、台南新市、北高雄與屏東各1處，其中台南市新市區率先通過環評作業，12日舉辦動土儀式，預計4年後完工啟用。

新市產業園區位在台糖農場，分為南、北兩園區，占地69.22公頃，扣除3成公設土地，只剩40公頃土地提供設廠，園區不大，對產業缺地問題來說仍具吸引力，台南市經發局表示，目前已有上百家廠商詢問進駐可能性，最快12月底可公布第一波登記廠商。

台南市經發局表示，新市產業園區占地雖小，卻是能率先在環評中過關的關鍵，因上百公頃土地需要二階環評，需要耗費時間更長，新市產業園區原本規畫90多公頃土地，被環委認為是刻意規避環評定出的面積，直到土地縮減到70公頃以內，才通過核准。

新市產業園區動土後，在中南部規畫的5座產業園區中搶得先機，未來將以低汙染性產業為主，可與鄰近的南科、樹科與永康工業區等串連產業聚落，預計可創造3000多個就業機會，每年150億元產值。

台南市長黃偉哲12日參加動土儀式，盼園區早日完工吸引更多企業進駐，台南市政府在園區南側開闢20米聯外道路，明年底完成，連接台19甲線新化外環道，通往國道1號與3號。