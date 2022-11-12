民進黨屏東縣長候選人周春米今(12日)一早參加選委會舉辦的政見發表會錄影，一結束就馬上趕往參加志願服務人員表揚典禮，她在臉書透露，台灣揮別疫情的陰霾，終於走向逐步正常的生活，這其中也要感謝志工的幫忙，在注射疫苗、發放物資等，都能看到他們忙進忙出的身影！

周春米指出，目前屏東全縣33個鄉鎮443個村里，社區據點數達到393處，佈建密度達到88.49%，有了社區據點，一周約有1萬名屏東的長輩能夠主動走出家門參與團體活動，不論是做操、跳舞、讀書，都能夠延緩失智、失能，而有這樣的成就真的非常感謝每一位辛苦的志工一起投入參與！

2019年在屏東舉行的台灣燈會，周春米透露，當時全屏東縣的志工總動員，一起創造「我屏東，我驕傲」的榮耀！在台灣揮別疫情的陰霾，終於走向逐步正常的生活，這其中也要感謝志工的幫忙，在注射疫苗、發放物資等，都能看到他們忙進忙出的身影！未來，她也希望能夠延續屏東安居樂業的榮耀，會和大家一起打拚，打造希望城市。