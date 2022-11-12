旅美台灣好手黃暐傑確定明年將繼續待在舊金山巨人隊，他在今年例行賽結束後隔天就獲得球團續約，對於明年展望他最希望身體健康，「希望可以更穩定，完成球隊給的任務。」

去年黃暐傑在多明尼加冬季聯盟有出色表現，今年獲得與巨人隊的小聯盟合約，今年球季幾乎都待在3A，出賽23場有13場先發，拿下3勝2敗、自責分率4.40，在球季結束隔天就立刻獲得續約，他淡定的說：「（心情）還可以，就還有工作。」

對於今年的表現，黃暐傑認為所有地方都需要修正，像是控球、局間的體力調整。他指出，下半季傷癒歸隊時，球隊對他有所保護，每場先發出賽都有用球數限制，前1個月約65球，第2個月起才慢慢增加用球數，直到例行賽最後一次登板時用球數增加到95球。

「想多投他們也不會讓我投，所以我必須要盡量在這個球數內投出最好表現，按照教練的課表、規劃，慢慢增加球數。」黃暐傑表示，明年不管教練團賦予自己什麼角色，都希望自己能夠更穩定，完成球隊給的任務，至於三振率高並不是自己強求的部分，「先穩定把局數慢慢拉長，避免太多不必要的壞球。」

與巨人續約簽下小聯盟合約並附帶大聯盟春訓，因此黃暐傑只能婉拒經典賽中華隊總教練林岳平邀約，專心準備春訓，盼拚上大聯盟，黃瑋傑說：「有被問到滿開心的。還沒確定什麼時候回美國」