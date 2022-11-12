美國總統拜登今天飛抵柬埔寨首都金邊，參與東南亞國家協會峰會，下週將出席在印尼登場的G20會議，並與中國國家主席習近平舉行場邊會談，屆時將敦促習近平約束北韓。

拜登在短暫停留埃及出席聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）後飛赴亞洲，預計將在東南亞國家協會（ASEAN）場邊分別與柬埔寨、日本及南韓領袖召開會議。

法新社報導，拜登矢言會在下週20國集團（G20）峰會上與習近平首度進行面對面會談時，敦促習近平管束北韓。

世界兩大強權領袖的會面登場前，北韓進行破紀錄一連串飛彈試射，讓外界對北韓可能很快會展開第7次核試的擔憂急劇飆升。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴媒體，拜登14日將在G20峰會的場邊會議上告訴習近平，身為北韓的最大盟國，中國「發揮具建設性的作用，遏制北韓走向最糟局面，也能讓自己從中受益」。

拜登也將對習近平表示，若北韓的飛彈和核子武器增強計畫「持續發展下去，只會意味著美國在該地區的軍事和安全部署會進一步強化」。

蘇利文說，拜登不會對中方提出要求，而是將拜登的「自身觀點」提供給習近平，也就是「北韓不僅對美國、南韓及日本構成威脅，也對整個地區的和平與穩定構成風險」。

蘇利文指出，中國是否願意對北韓增強施壓，「當然取決於他們自己」。

不過蘇利文表示，隨著北韓迅速提高其飛彈能力，「目前的作戰情勢更加險峻」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111112