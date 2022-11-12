選戰最後不到兩個星期，國民黨基隆市長參選人謝國樑與國民黨台北市長參選人蔣萬安再次合體！這次他們於台北、基隆兩地掛起「國安連線」看板及公車廣告，希望「國安連線、國泰民安」，台北、基隆能雙贏。

謝國樑今(12)日在臉書指出，月初蔣萬安特別抽空到基隆進行第一次合體掃街，也受到安樂市場的攤商民眾熱烈的歡迎，更感受到蔣的「外溢」效應。謝提到，台北、基隆兩地掛起「國安連線」看板及公車廣告，希望「國安連線、國泰民安」，年底選戰台北、基隆能夠雙贏。

謝國樑認為，台北與基隆是一個共同生活圈，每天都有許多基隆市民到台北上班，所以兩地的市長一定要相互的合作，才能讓整個大台北地區的民眾都能受惠。他並承諾，未來基隆也會仿效內科模式，打造基隆科學園區，透過台北經驗共創雙贏。

除了台北市，謝國樑也提到，北北基桃的部分，希望大家能夠支持國民黨提名的「國政宜安」四位候選人，讓未來的北台灣有不一樣的改變，這場選戰，整個北台灣的選情都是連動，只要台北蔣萬安贏，「基隆國樑也一定能獲勝」，未來台北與基隆也會密切合作，只要「國安連線」整個台灣未來都能夠國泰民安。