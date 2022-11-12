九合一大選進入倒數階段，民進黨台北市長候選人陳時中12日打出「抗共保台」牌，強調中國打壓台灣力道愈加強烈，台北市長有責任捍衛首都，他絕對是不二人選。

陳時中今透過影片在「台灣教授協會感恩募款餐會」致詞表示，面對各種抹黑與謊言，他們始終堅持打一場正向的台北市長選戰，持續提出各種利民政策，並宣傳「抗共保台」理念。

陳時中指出，當俄羅斯攻擊烏克蘭首都基輔時，基輔市長沒有逃走，而是與市民站在一起，讓戰局得以扭轉，首都市長在戰時的功能即是如此。同理，面對中國打壓台灣力道愈加強烈，台北市長更要堅定捍衛首都、保衛國家立場，「我陳時中是最值得信賴的不二人選」。

陳時中強調，他的立場就是「抗共保台」，比任何候選人都更加明確。許多人說市長選舉不用談兩岸、看統獨，但捍衛國家主權、民主自由生活方式是全台灣人的責任，他在此承諾絕不會逃避責任，當市長一定帶領台北走向世界，只要世界看見台北、台灣，台灣會更加安全。