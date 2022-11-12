大陸女星迪麗熱巴在古裝劇仙俠劇《三生三世十里桃花》飾演癡情九尾狐，可愛模樣備受網友喜愛，也讓粉絲們相當好奇是否曾和過去的搭戲男星擦出愛的火花。對此，有狗仔翻出她與黃景瑜、楊洋、鹿唅相處的點點滴滴，不過有陸媒否認表示一切都是謠言。

迪麗熱巴近年以《長歌行》、《你是我的榮耀》等劇中不俗的演技表現，人氣創下新高。劇中與多位人氣小鮮肉的甜蜜互動，更是讓粉絲看得直冒粉紅泡泡。恨不得讓自己嗑的cp在現實中成真。對此，有網友化身柯南，一一找出迪麗熱巴在現實中與男星的戀愛線索。

其中，在《幸福，觸手可及！》劇中與迪麗熱巴搭戲的男星黃景瑜便是重點懷疑對象。過去曾有狗仔爆料黃景瑜在迪麗熱巴的露營車內待到晚上10點，隨後兩人還共同前往黃景瑜公寓過夜，疑似曝光戀情。對此，雙方的粉絲都不敢相信，紛紛否認，還在社群平台上引發罵戰。

對此則緋聞，近日就有微博博主《攝影劉大錘》在直播中指出這則緋聞是謠言，表示都是假的，兩人現在都在努力工作，並無愛情。讓粉絲們相當驚喜，直呼「果然姐姐的事業心相當讓人放心」、「太好了，再給我們更多作品吧」、「已經闢謠很多次了，這次總該有人信了吧。」