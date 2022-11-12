國民黨高雄市長候選人柯志恩11日提出「學子零債，青年追夢」政策，湧言會高市議員候選人齊批，柯志恩在未有試算經費需求與完善配套設計的情況下亂開支票，形同將前高雄市長韓國瑜提出的「百億青創基金」政策借屍還魂，根本是在欺騙選票。

高市議員候選人李雅慧表示，柯志恩提到「高雄每年約有2萬5至3萬學生申請學貸」、「每位學生每年更是背負高達7萬9千元左右的學貸」，若要如她所言「高雄學子畢業零債務」，將前2個數字加成起來，所需經費高達19.75億至23.7億，這相當於高市府青年局今年全局法定預算的8到10倍，所需經費不貲。

高市議員候選人黃雍琇指出，柯陣營推出「學貸利息補貼」政見後，接連被揭露過去主張「漲學費」、主導「漲住宿費」等，隨後又推出「學子零債，青年追夢」政策，並改口稱利息補貼「只能治標無法治本」，此舉不但沒有改變迴避「到底有無支持漲學費」的態度，更形同否定自己過去所主張的學貸利息補貼政策。

高市議員候選人林志誠表示，高市府推「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」行之有年，業務移撥青年局後，每年暑假均開闢超過400個職缺，涵蓋偏鄉與都會、弱勢生與一般生，皆廣受參與學生好評，今年更是3年來中央補助最多的1年。

高市議員候選人李雨庭指出，柯志恩過去曾說「在大學階段的實習，要讓年輕人比照正職員工訓練，讓學生學習專業能力，企業省下人力成本」，但她可能沒注意到，高市府青年局去年已媒合超過500名青年進入企業去做「對接正職、比照訓練」的實習、留任率更高達6成，而今年媒合數更已超過700名。