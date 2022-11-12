社區文化季后里區公所攤位，吸引來賓前往參觀並聽解說。（台中市政府提供）

親子參觀社區文化季攤位。（台中市政府提供）

「2022台中市社區文化季」12日在葫蘆墩文化中心廣場盛大登場。（台中市政府提供）

擊出一支社造全壘打！「2022台中市社區文化季」12日在葫蘆墩文化中心廣場盛大登場，今年以「社造大聯盟」為主題，引領超過100個單位大會師，活動規畫豐富有趣的展區，呈現台中市社區營造的豐碩成果；現場還有藝文表演、DIY手作體驗、跑壘闖關拿好禮等活動，帶動熱情豐沛的社區活力！

「2022台中市社區文化季」活動，由電音三太子活潑逗趣演出拉開序幕，台中市各社區居民組成山、海、屯、城四個隊伍，由輔導老師擔任球隊經理帶領社區呼喊特色啦啦隊口號，揮動五彩繽紛的加油棒，隨後由貴賓們擊出巨大棒球，擊出社造全壘打。

文化局副局長曾能汀說，社區營造推動除各局處、區公所和在地社造團隊攜手合作，進一步結合社區營造點、博物館與地方文化館；文化局積極輔導傳統社區、公寓轉型，培力在地青年參與社造，讓台中社造成果不斷成長。近年來中市在文化部社區營造競爭型補助計畫中，補助經費連年高居全國之冠，成績有目共睹。

今年社區文化季以「社造大聯盟」為主題，傳達社區營造就如同分工精細的棒球競賽，需要社區中幹部、志工、居民各司其職，運用所長；從議題討論、環境美化、長輩照顧、守望相助、文化傳承等多元面向，形塑共同的生活願景，通力合作朝著目標打出一場精采好球，甚至揮出漂亮的全壘打博得喝采！

2022台中市社區文化季呼應「社造大聯盟」年度主題，展區也以棒球競賽分區規畫展覽，位在「投手丘」的是主舞台，由社區輪番帶來精采活力秀；「內野區」則是社造點、地文館、社區大學的多元成果攤位；「牛棚」展示青年投入社區營造成果。

「本壘區」規畫有DIY體驗，提供社區與地文館多樣且免費的手作活動，包含漆藝圓鏡蒔繪、中藥防疫包、手工泰雅編織、馬賽克杯墊、木質童玩、版印老建築書籤及明信片、便當巾絹印、越南竹蜻蜓上色、各種植物染拓印體驗等，滿足現場大小朋友手作體驗的樂趣。

文化局強調，今年成立20個區公所社造中心，陪伴在地社區推展社區營造，從山線到海線、城區到屯區，區區無不卯足全力，輔導展現各區文化特色，令人驚豔；今日到場民眾可以一次看到台中市豐富的年度社造成果，同時體驗多采多姿的社區文化，帶給身心滿滿元氣。