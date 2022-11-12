香港女星葉童早年演出《新白娘子傳奇》，有「最美許仙」封號，近年她頭髮全白，索性頂著一頭俐落俏麗短髮參加活動，展現熟齡帥氣的樣貌。昨(11日)她出席資深媒體人汪曼玲替好友舉辦的慶生派對，可見氣質依舊，但穿著西裝外套的她看似身形暴瘦，合影時還可見脖子上的青筋相當明顯，皮包骨的模樣讓網友相當心疼。

59歲的葉童是知名影后，曾以《表錯七日情》和《婚姻勿語》奪得2次香港電影金像獎最佳女主角獎，也曾被邀請擔任第47屆金馬獎評審，除了爐火純青的演技外，她的婚姻感情生活也常被外界拿來討論，她16歲擔任模特兒出道時，認識當時擔任廣告導演的陳國熹，後來陳國熹便成為她演藝工作的軍師，兩人於公於私都是人生知己，1988年決定結婚。

葉童昨出席汪曼玲辦的活動。（圖／翻攝自汪曼玲微博）

葉童看來暴瘦不少。（圖／翻攝自汪曼玲微博）

然而婚後陳國熹曾傳出和其他女子過從甚密，葉童都選擇相信、原諒，並坦言年紀越大越懂得珍惜身邊的人，若為一點芝麻綠豆大的小事就把關係鬧僵不值得，她認為夫妻之間還是要保持個人自由的空間，她也不喜歡老公經常探班或逼她交代行程，雙方互信互相尊重就好，她表示自己是單純的人，「認定一個就是一個，婚姻是一生一世的」。

葉童身形看來單薄。（圖／翻攝自汪曼玲微博）

近年，葉童不時仍會參與舞台劇或戲劇的演出，2019年更演出大陸版的《新白娘子傳奇》，演出許仙的媽媽，昨她參加汪曼玲替友人舉行的生日宴，頂白髮露出燦笑的她依舊是人群中的焦點，只是暴瘦身材跟脖子上的青筋讓人心疼，但她曾正面回應感謝歲月、喜歡現在的自己，不在乎被說白髮蒼蒼，更親自留言「別騙自己」就好。