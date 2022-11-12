中信兄弟二軍投手教練王建民也是明年經典賽中華隊教練團成員，教練團也都有趁著這段時間觀察可用之兵，他透露，先前教練團開會時，樂天桃猿投手教練許銘傑曾提到吳哲源，「應該是滿有機會的。」

吳哲源是兄弟在2016年第10輪指名，也是該年度最後一位被指名的選手，今年繳出亮眼表現，季中臨危授命頂替確診的呂彥青先發繳出好投後，寫下個人11連勝改寫隊史本土投手紀錄，整季拿下11勝1敗、自責分率2.85，也被帶進「台灣大賽」，在系列賽第4戰繳出7局失2分好投，獲選單場MVP。

針對經典賽的投手佈局，王建民認為有許多可用之兵，但必須要看比賽的方向才能夠進行選才，但他透露，「上次開會時貓仔（許銘傑）有提到吳哲源，應該是滿有機會的。」

王建民指出吳哲源的優勢在控球，並可以很快製造出局數，「這樣用球數比較省，在經典賽有用球數限制的情況下是滿好用的，可以吃下更多局數。」

這兩年中職各隊都有受到疫情影響，兄弟陣中也曾遇過幾波較大的確診潮，但二軍球員都能適時頂上並表現亮眼，其中就以吳哲源表現最突出，王建民說：「也是因為疫情才有機會讓他們年輕投手上去，他們也投出不錯的效果，是可以應付一軍的比賽的。」