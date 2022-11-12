超級雙11終結單身日，新人在霧峰戶所打造專屬回憶。（民政局提供／張亦惠台中傳真）

雙11不只電商拼買氣，今年是111年11月11日，有許多新人選擇在當天登記結婚，還有新人因名字與一有關，選擇在「111年11月11日11點11分11秒」登記，民政局長吳世瑋表示，台中市11日共有705對新人登記結婚，僅次新北890對，六都第二，與去年同日相比逾13倍，也創下近4年同日結婚對數最多。

吳世瑋說，新人結婚除擇吉日與假日外，特殊結婚日更成為近年新人辦理結婚登記的選擇，如今年史上最多「2」的2022年2月22日，台中市就有366對新人情定終身，昨天結婚對數更是攀升至705對，其中南屯戶所87對新人登記全台中最高，北屯70對居次，西屯67對第三。

民政局表示，昨日有對前往烏日戶所登記的新人，新娘在元旦出生，父母親給她取個饒富意義又特別的名字「一壹」，她也特別選擇「111年11月11日11點11分11秒」完成終身大事，並在烏日戶所的電子鐘前拍下歷史上最多「1」的一刻。

民政局說，霧峰戶所昨日受理一對來自外縣市的新人，雙方交往5年兩人特別選擇在雙11完婚，至於為何選擇在霧峰戶所登記，新人指出，男方祖父作品曾在霧峰戶所展覽，加上霧峰戶所傳統復古風的結婚牆相當有特色，因此前往霧峰登記。

民政局說明，市府推動戶政服務創新不遺餘力，去年推出全國首創的「台中戶政ONLINE」官方LINE帳號，提供民眾更便捷、優質的戶政線上服務，新人朋友結婚登記前也可輕鬆查詢應備文件等資訊；另民政局官網已整合全市29個戶政事務所（含辦事處）結婚拍照牆資訊，提供想結婚的新人朋友參考。