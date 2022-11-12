SC30 FOR THE LEAD pic.twitter.com/b6Q5T4D3qG — Golden State Warriors (@warriors) November 12, 2022

實在很難找到形容詞來說明史蒂芬柯瑞最近的兇猛火力！柯瑞12日全場投23中15，含三分球投11中6，攻下全場最高40分，外加5助攻、4籃板，帶領勇士106比101逆轉擊敗騎士，拿下本季第5勝(7敗)，騎士則是吞下最近的3連敗。

上半場就看米契爾、柯瑞兩大球星互飆火力，兩人上半場打完，也剛好各拿15分，騎士僅以52比48小幅領先；來到第3節，勇士雖先打出7比0超前，可是接下來騎士還以14比0猛攻，場上比數變成66比55，騎士領先到兩位數以上。

不過勇士馬上靠著柯瑞、普爾、威金斯等人火力追上，甚至打到末節還剩8分05秒，靠著盧尼上籃超前兩分，打到最後1分18秒，柯瑞的三分命中，雙方打成98比98平手，接著柯瑞最後54秒上籃取分，勇士再以100比98領先。

賈瑞特艾倫接著兩罰中1，柯瑞更在最後35秒投進個人第6顆三分球，也讓勇士領先差距來到4分，米契爾雖想搶投三分球，可惜沒法投進，柯瑞又在最後17.6秒兩罰中1，接下來進入罰球大戰，勇士順利留住這場主場勝利。