黃偉哲（左二）呼籲距投票僅剩14天，要鄉親每天為民進黨其他議員候選人拉5票。（張毓翎攝）

年底選舉倒數，爭取連任的台南市長黃偉哲12日為民進黨第三選區議員候選人陳秋宏的麻豆後援會成立站台，這是學甲槍擊案發生後，黃偉哲首個公開輔選行程，他在台上拿著麥克風賣力宣傳，呼籲距投票僅剩14天，要鄉親每天為民進黨其他議員候選人拉5票。

台南市第三選區上演「6搶3」局面，此區被視為綠營大票倉，民進黨陳秋宏與吳通龍、國民黨尤榮智具現任優勢，但面對政壇老將郭秀珠、陳沛然回鍋參選，以及新人姜雨良加入戰局，現任者態度戰戰兢兢，絲毫不敢大意。

4年前，陳秋宏接下父親前台南縣議員陳文賢的棒子，投入議員選舉，獲得選民青睞，衝出該選區最高票。今天在麻豆的後援會成立，同黨立委郭國文、台南市議員候選人林志展也到場，與黃偉哲一起為陳秋宏加油打氣。

黃偉哲說，陳秋宏是優秀的年輕人，其父親陳文賢以前當議員時，會騎機車巡視地方，看到路面有凹洞，便主動拿起混泥土填補，陳秋宏也同樣為地方建設盡心盡力；距離投票日剩14天，請鄉親幫忙拉票，若一人每天拉5張票，14天就70票，陳秋宏就能順利凍蒜。