美國民主黨籍聯邦參議員凱利（Mark Kelly）今天在期中選舉擊敗共和黨的馬斯特斯（Blake Masters），成功在亞利桑那州贏得連任，民主黨只要再拿一席就能保住參院多數優勢。

目前只剩內華達州和喬治亞州尚未確定當選的參議員。

路透社報導，凱利勝出，意味著民主黨目前與共和黨在總共100席的參院各握有49席。凱利曾是太空人，他的妻子吉佛茲（Gabby Giffords）在擔任聯邦眾議員期間遇刺，幸免於難。

凱利在推特上說：「我們這一州對我繼續承擔這項職務有信心，我為此感到謙卑。」

參院的控制權攸關總統拜登未來兩年施政，如今只待內華達州和喬治亞州的選舉結果出爐，即可得知鹿死誰手。共和黨原本希望在這次期中選舉大獲全勝，但民主黨並沒有如預料那樣一敗塗地。

民主黨只需要再拿下一席，就能保住參院控制權，因為即使兩黨各握有50席，兼任參院議長的民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）也可以在表決膠著時投下關鍵一票。

在內華達州，民主黨籍現任參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）與共和黨籍對手賴克紹（Adam Laxalt）的差距大約僅有800票。

喬治亞州則還要等待數週才有結果，民主黨籍現任參議員華諾克（Raphael Warnock）與共和黨籍的華克（Herschel Walker）將於12月6日決選分出勝負。

在內華達州州長選戰方面，民調機構「艾迪生媒體研究機構」（Edison Research）估計，共和黨籍的隆巴度（Joe Lombardo）擊敗了民主黨籍現任州長西索拉克（Steve Sisolak）；西索拉克已承認敗選。

在聯邦眾議院控制權的爭奪戰中，共和黨可望拿下多數優勢，終結民主黨4年來對眾院的掌控。這將讓共和黨有權否決拜登的立法計畫，且得以發起可能不利於政府的調查。

「艾迪生媒體研究機構」昨晚估計，共和黨已確定在總數435席的眾院拿下至少211席，距離多數優勢只差7席；民主黨則握有199席。

許多尚未確定當選人的選區是在亞利桑那州、加州和華盛頓州。