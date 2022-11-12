國1彰化段發生連環追撞，轎車內 1歲男嬰受撞擊，腦出血昏迷命危，還在加護病房搶救。 （國道三隊提供／吳敏菁彰化傳真）

國1彰化段發生連環追撞，轎車內 1歲男嬰受撞擊，腦出血昏迷命危，還在加護病房搶救。 （國道三隊提供／吳敏菁彰化傳真）

國1彰化段發生連環追撞，轎車衝撞護欄翻3圈，內 1歲男嬰受撞擊，腦出血昏迷命危，還在加護病房搶救。 （何先生提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號南下199.4公里處，6日下午發生連環大追撞車禍，造成 6車受撞擊，其中何姓駕駛的轎車受波及，衝撞護欄後，還翻滾3圈，後座的太太和１歲的兒子坐在安全座椅遭受到嚴重撞擊，「寶寶」因腦出血，還在加護病房與死神拔河，家屬說，這孩子是向媽祖求來，希望媽祖、神明保佑，網友知道後也發起集氣，一起加油，祈禱寶寶早日康復。

國道警察表示，這次車禍發生在6日16時03分，在國道1號南向199.4公里內、中側車道，當時何姓駕駛的黑色轎車正在中間車道平順前進，前方突然一輛白轎車偏離車道，突然切進中間車道，造成黑車為了閃避而失控撞上護欄，駛座整個也凹陷，駕駛一度受困。

國1彰化段發生連環追撞，轎車衝撞護欄翻3圈，內 1歲男嬰受撞擊，腦出血昏迷命危，還在加護病房搶救。 （何先生提供／吳敏菁彰化傳真）

何姓先生當下只想到太太、孩子不知怎麼了，怕萬一火燒車，大喊快出去，妻子忍著痛抱著小貝比逃出車外，救護車趕到，一起送醫，但讓人難過的是，幼小的身軀經這麼撞擊，腦出血陷入昏迷，還在加護病房搶救中。

這起驚險車禍過程，警方調閱行車紀錄器，才發現黑色轎車在強烈衝擊力道下，還翻滾3圈，何姓駕駛表示，飛來橫禍，一路要往雲林走得順順，不知道為何遇到追撞車禍，參加進香遶境活動認識妻子，2年前結婚，向媽祖祈求後生下了「寶寶」，不久前才剛過周歲生日，何姓夫婦在11月11日 11分11秒時向神明祈求保佑兒子度過險境，網友看到了也都跟著何姓夫夫祈禱，並發動網路集氣，希望媽祖保佑，讓孩子平安。