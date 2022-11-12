中職球季結束後，中信兄弟先後派出余謙、黃弘毅、王奕凱和林丞軒到澳職磨練，昨天余謙後援繳出好投，現任兄弟二軍投手教練的王建民希望他能夠投出首輪價值，利用這段時間好好訓練，增強身體素質。

王建民表示，球團會派這些球員去澳職就是希望他們能夠有所成長，這4位中只有林丞軒年紀稍長，今年球團看出林丞軒的成長，因此想讓他有多一些比賽經驗。

余謙今年受到傷勢影響，整季未上過一軍，本季在二軍出賽8場包含1場先發，拿下0勝1敗2中繼成功，10.1局投球中被敲18支安打，自責分率8.71，表現並不理醒，球季結束後球團將他們4人送往澳職磨練。

昨天余謙在澳職中繼3局無失分，用37球僅被擊出1支安打。王建民表示，未來球隊還是會想把余謙拉回先發，必須要增加他的投球局數，但他一直受到傷勢影響，一下子手指、一下子肩膀，身體素質必須要多強化。

王建民透露，在二軍時另名投手教練艾迪頓也都有提前到球場幫他加強肌力、強化身體素質，「畢竟他是首輪進來的，希望他可以表現出首輪的價值，希望他可以利用這段時間好好訓練。」