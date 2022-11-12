三義是深山僻遠之區，在官方文獻出現較晚。加上編寫三義鄉誌、苗栗縣誌的作者，都是以苗北的人士居多，故他們的思維，三義的開發是順著西湖溪由北向南開展。

問題來了，為什麼會沒有人由后里往北開拓？這個在三義《五穀宮誌》，終於找到答案了。

韓茂傑主委表示，地方耆老說，五穀大帝香火於清乾隆初年1780年左右，由居住在后里十三庄羅姓家族最早進入三義開墾，因此把自大陸帶來的守護神五穀爺也帶來三義，安置在松崗嶺風水最佳寶地，即今日的建中國小。

因此三義的五穀宮，也成了苗栗縣最老的五榖宮廟。此一羅姓家族，即是歌星羅時豐的家族，因他們家族現在還是要回后里十三庄掃墓、拜阿公婆。

後來部分族人把土地賣給李騰華後，遷回了后里。

這段述說，可以和官方紀錄巴宰族開拓鯉魚潭的紀錄相呼應。

據文獻記載，清雍正年間有「淡水廳貓狸堡三叉河庄」的封域，但真正開墾則始於清乾隆二十七年（1762），潘大猷入墾南端，聚居於鯉魚潭一帶，現在鯉魚潭村「番仔城」，相傳即是當年潘氏之部落所在地，同時另有少數廣東客家人也進入雙連潭、拐子湖及魚藤坪等地，過著狩獵、採樟、伐木及防阻原住民襲擊的生活。其間，亦有羅芳華、李文禮及張衍岳等陸續開闢三叉河（廣盛村老街）一帶。

所以，住在后里台地的巴宰族人1762年往北開發鯉魚潭；另一方面1780年住在后里台地的羅姓客家人，則北上開拓三叉庄，這是並存的事實。羅姓家族是最早進入三義開拓的家族，這個年代，比南下的各氏族更早進入三義進行開發。

作者為教育博士，國小校長退休

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