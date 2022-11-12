國民黨高雄市長候選人柯志恩日前舉辦「南方響起誓師大會」造勢活動，吸引不少熱情支持者到場相挺。柯志恩今(12)日在臉書PO出當天造勢的精華影片，並邀請大家參加她接下來的兩場大型造勢活動，其中11月25日的選前之夜，將在前鎮一德勞工夜市舉辦。她說，「一北一南，從原縣區、從原市區，再創奇蹟！」

柯志恩今在臉書提到，兩個禮拜前在鼓山舉辦「南方響起誓師大會」，號召近萬高雄鄉親，一起告訴全台灣，「國民黨對南部的重視，從我們開始，而民進黨對南部的綁架，到此為止！」

柯志恩透露，當天造勢活動後，許多熱情的鄉親都不斷詢問，下一場造勢活動在什麼時候，因此今天透過發布「南方響起誓師大會」的精華影片，不僅是想讓大家重溫當時的熱情與感動，更要懇託所有希望看到台灣更好、高雄更好的鄉親朋友們，一同參加在黃金周與選前之夜的活動，「讓我們再一次向這個政府的所有不公不義，野起來、強起來！」「讓我們一同3出屬於高雄人民的奇蹟，拚出高雄鄉親的好日子！」

柯志恩貼出黃金周與選前之夜的活動資訊，時間為11月20日(周日)下午3點，地點位在橋頭糖廠烤肉區旁大草皮（近捷運青埔站）；11月25日(周五)晚上7點，地點位在前鎮一德勞工夜市（近輕軌凱旋瑞田站）。