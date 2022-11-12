遠傳(4904)昨(11)日召開法人說明會，第三季每股賺0.74元，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)創下2018年第四季以來新高，目前5G滲透率已經突破30%。針對市場關心的亞太電合併進度，遠傳表示，本次合併問題依舊聚焦在頻譜，遠傳都將會尊重NCC決議。

受惠於iPhone 14熱賣、用戶持續升級5G，遠傳第三季合併總營收為221.6億，年成長率達7.0%；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為77.0億，再度創下2018年第四季以來新高，年成長率高達7.9%，達成連續六季正成長。稅後淨利為24.2億，稅後每股盈餘(EPS)為0.74元，排除一次性收入影響，年成長率高達15.0%。

遠傳5G滲透率突破30%，續約用戶資費持續提升，挹注客戶每月平均貢獻度(ARPU)連續20個月正成長，此外，遠傳行動服務營收連續八季正成長，第三季行動服務營收年成長率為3.0%，達到125.0億、創2019年第三季以來新高。

遠傳數位轉型效益帶動新經濟營收屢創新高，前三季新經濟營收年成長率達22.5%，營收佔比再創新高、達到19.0%，在企業客戶端，資通訊業務營收年成長幅度達37%，其中雲端服務營收年成長率達50%、自行開發解決方案營收年成長率達81%。在個人數位服務端，個人用戶物聯網服務營收年成長率達81%、friDay購物電子商務營收年成長率達9%、數位媒體服務營收年成長率達5%，貢獻新經濟營收成長。

資本支出規劃上，遠傳表示，5G資本支出的高峰期是2021年投入5G建設，預期之後會越來越穩定，今年已開始和緩，後續和亞太電信合併，雖然雙方整合需要資本支出，但產生的眾多綜效可節省支出，包含設備可共用等。

進一步針對市場關注的亞太電合併進度問題，遠傳表示，NCC對於此次電信併購最關心的重點就是頻譜議題，如果依照原來法規，以釋出頻譜總額當作分母，就沒有頻譜超標問題，但電信法轉軌後，是以各業者競標到的頻譜總數當作分母，若依據此法規就會有超標之虞，遠傳也向NCC表達意見，但NCC如果最後認定超標，遠傳將尊重NCC決議，繳回被認定超標的頻譜，另外，企業合併的員工安置議題，遠傳會釋出最大的善意妥善處理，保障亞太電信員工權益。