楊玲宜（右）在臉書推出「用台語練1首歌」單元，邀請在地灰街樂器吉他手教學吉他和旋，並搭配她清新嗓音獻唱，展現音樂才女的一面。（楊玲宜提供／陳育賢新竹傳真）

選戰倒數14天，重視親子與藝文議題的民進黨新竹市北區議員候選人楊玲宜搶當孩王，本周日邀請深受大小朋友喜愛「好玩的劇團」專場演出，另外，她不但將延續新竹市政府推動的「1區1親子館」婦幼政策，更將再爭取北區第2座親子館。

楊玲宜表示，新竹市作為兒童城市，孩子出生率高，親子資源的提升是市府努力的目標，前市長林智堅、前副市長沈慧虹推動「1區1親子館」政績，受到市民肯定。

她希望在此基礎上，更進一步爭取北區第2座親子館成立，讓更多家庭都能被照顧到，提升家庭的親職功能與支持兒童照顧者。未來她也會提出更多政見，減輕家長負擔、照顧弱勢家庭兒童。

此外，楊玲宜也重視城市藝文發展，盼活絡城市藝文展演風氣，她說，新竹市是座充滿文化底蘊的城市，市府團隊長年致力耕耘藝文環境，把藝術深植在市民心中，盼讓藝文活動在地方持續扎根。

她說，「好玩的劇團」為新竹在地藝文團隊，連續7年榮獲新竹市傑出藝文團隊，本周日下午將在金雅公園帶來《宇宙馬戲─愛寶的探險》，內容述說小愛與他的寵物夥伴「愛寶」在探親中失散了，過程帶來種種驚險又有趣的經歷，大小朋友千萬不要錯過。

楊玲宜指出，她除了持續推動在地藝文活動外，也發揮創意和音樂才華，在臉書推出「用台語練1首歌」單元，邀請在地灰街樂器吉他手教學吉他和旋，並搭配她清新嗓音獻唱，展現音樂才女的一面，吸引不少網友留言朝聖說，「超好聽」、「報到報到」！