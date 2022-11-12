以後碰上「魔獸」要叫他「霍華德」了！桃園永豐雲豹12日替霍華德舉辦加盟記者會，除了強調自己興奮可以重返台灣打球，更正式命名自己的中文名字將是霍華德，他也在現場狂秀自己中文能力，搞笑能力完全不輸他在場上的球技。

霍華德才一出場就吸引全場歡呼，「真的很開心可以來到台灣成為雲豹的一份子，我已經期待很久了，這裡的一切仍然很棒，昨晚我跟朋友出門逛逛，也去吃了麥當勞，碰上好多球迷都跟我熱情打招呼，讓我感覺很棒。」

接著霍華德也在現場大秀中文，努力講出「園力豹發」的中文，卻被他不斷說成園力「破」發，讓現場響起龐大掌聲，甚至加碼說了中文「加油」，還在台上開始比出武打架式，嘴中不斷喊著，「KILL IT！」搞笑模樣相當逗趣。

記者會上也讓霍華德自己從霍華、霍華德或哈沃德3個中文名字當中選擇一個當作他的中文名字，且由吳大維帶領下一個一個用中文念出，霍華念得都很好笑，最後他選擇了「霍華德」，且不斷重複念著這個名字，似乎相當滿意。

「這是我第3次來到台灣，這裡都一切還是那麼瘋狂，當初離開就很想回來這裡，表現我的球技給大家，」霍華德表示，「我真的很愛台灣，以前來台灣就發現這裡充滿人情味，我一直希望可以到海外打球，感謝雲豹給我機會。」