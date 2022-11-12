台南市議長郭信良12日下午在新營區為台南市長黃偉哲舉辦「挺偉哲、挺18」造勢場，黃偉哲陣營決定赴約，國民黨台南市長候選人謝龍介12日拜票時，嘲諷2人貌合神離，提醒黃偉哲不要去了又罵議長。並質疑學甲槍擊案是官商勾結引起。黃偉哲陣營回應，謝對黃、郭2人互動屬個人揣測，還企圖用政治操作影響槍擊案偵辦，皆不予回應。

郭信良日前為謝龍介站台引發爭議，他12日下午3時許在新營為黃偉哲舉辦1場造勢會，黃偉哲陣營評估到最後一刻決定赴約，但時間未定。謝龍介嘲諷2人貌合神離，黃偉哲原本不願去，現在又要去，希望不要去完後又罵議長。

謝龍介12日到安南區怡安路菜市場拜票時，先用車上大聲公宣講，提到學甲槍擊案連開88槍令人心惶惶，嘲諷警方卻找個摸機車的人當共犯，要讓外界以為很快逮到人，結果台南地院將這人2萬元交保。他質疑全案是官商勾結的光電開發利益引起的糾紛，批評黃偉哲1人當選，多人當地下市長，才會造成這樣的結果。

謝龍介表示，台南殺警案後，自己一直呼籲台南市要增補警力投資治安，結果又發生學甲槍擊案。他認為治安不是靠基層警員犧牲生命換來，而是靠補齊警力與設備，他主張每年編預算增補200位警察，4年共補800名警力。

黃偉哲陣營回應，謝對黃、郭2人的互動純屬個人揣測，不予回應，另外學甲槍擊案正在偵辦，對手企圖用政治操作影響辦案，同樣不予回應。