台中市市長盧秀燕。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕昨（11）日晚間與市議會議長張清照舉辦聯合造勢晚會，支持者不僅擠爆現場，人潮更綿延到場外甚至大馬路另一頭。盧細數自己上任後對張選區清水的建設，包括興建首座國民運動中心、斥資2.2億的濱海橋與全國唯一的「國際級自由車場」等，強調「信守承諾」的重要。此文獲得萬人按讚，大批網友對人潮表示驚嘆，直呼:：「綠營看到有人站馬路邊都要來看盧秀燕，應該嚇都嚇死了！」

盧秀燕昨日在臉書發文表示，當晚在清水紫雲巖神明的見證下，再次承諾「守護台中」；近4年前，同樣在觀音亭廟埕，她與張清照向大家承諾一定會「恢復老人健保補助」、一定會做到「公托公幼倍增」、一定會做到「生育津貼翻倍」，如今一項一項的完成，因為是守信用的服務團隊。盧強調，守信用才能長久，她9次參選、歷經9次檢驗，說到做到、守護台中就是她的堅持。

盧秀燕指出，很重視清水的發展，上任前，清水沒有國民運動中心，上任後不但興建，更打造兒童專屬的運動設備，讓孩子到長輩全齡都能使用，全國首創的兒童運動設施讓台北都來台中考察，還有斥資2.2億的濱海橋、清水車站的跨站天橋、鰲峰山公園停車場、全國唯一「國際級自由車場」。

此文湧入約萬人按讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「綠營看到有人站馬路邊都要來看盧秀燕，應該嚇都嚇死了！」「我昨晚也在現場！人潮爆滿有夠擠，但為了盧媽媽我堅持！」「媽媽市長加油！期待下一個4年」、「隔壁棚蔡其昌是要怎麼比啊？」「期待盧市長締造史上最高票紀錄」、「民進黨看看！這就是盧市長高民調的原因」、「挺會做事的市長，挺信守承諾的市長」。