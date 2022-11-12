屏東縣選委會12日舉辦首次縣長候選人政見發表錄影，抽到第1順位的民進黨籍周春米講述六大發展區、五大核心產業理念，第2順位國民黨籍蘇清泉提出5個為什麼、陳述參選原因，第3順位時代力量詹智鈞則邀請2位對手公開辯論。

周春米指出，屏東縣很大，每個地方都有不一樣的發展條件，所以她把屏東劃為六大發展區域，有花果天堂「屏北」、都會工商城「屏東市」、觀光領航者「半島」、漁業綠能重鎮「沿海」、原鄉多元特色「沿山」、以及文化田園「平原」。

此外，周春米也提出五大核心產業，包括科技、農金、觀光、綠能、長照等，她說，農金與觀光是屏東的基本產業，一定要顧好，而明年4月十，屏東科學園區也要交土地給廠商進駐，屆時全縣各工業區會形成更多產業發展。

相較周春米專注講政見，蘇清泉則提出5個為什麼，即「明明財務還不錯，老人及兒童福利不做？」、「年輕人外流，縣政府束手無策？」、「6項交通建設全部跳票？」、「即使萬箭穿心也要指定接班？」、「百里種樹，傷亡無數」，藉此陳述參選原因，並承諾他當選後，所以問題將逐一解決。

蘇清泉指出，從很多數據與現象可以發現，屏東25年來節節敗退，他被對手說只會開芭樂票，但陳其邁主政的高雄市政府負債近3000億，福利卻樣樣都很好，現在還再加碼，為什麼高雄可以，屏東不可以？他強調，他有辦法開源，讓屏東縣民過得更好。

至於詹智鈞除講述環境、交通、產業等政見外，他也向周、蘇提出公開辯論的邀請，他說，候選人可以從辯論中更詳細說明自己的理念，選民也可從其中的差異性去檢驗，但可惜2名候選人似乎沒有意願。

詹智鈞強調，他除是醫生外也是農學院的畢業生，對農業的發展概念會比其他2人更專業，此外，他出身基層，是工會理事長，他知道勞工的辛苦、所以懂得如何保護勞工，這是他與其他2位候選人不一樣的地方。